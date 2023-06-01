جميع فئات المجتمع معرضة للإدمان حتى الناجحين

حذر المدير التنفيذي لمجمع إرادة النفسي، د. عبدالسلام الشمراني، من خطورة الإدمان وتهديده لصحة الشباب ومستقبلهم، مؤكدًا أن جميع فئات المجتمع معرضة للإدمان.

وقال الشمراني، خلال لقائه مع فضائية الإخبارية: إن الشخص الناجح في حياته معرض أيضًا للدخول في الإدمان، مشيرًا إلى أنهم يفقدون الكثير من مكتسبات حياتهم بعد ذلك.

وأضاف المدير التنفيذي لمجمع إرادة النفسي، أن هناك أمورًا تمنع الأسر من السيطرة على المدمن داخل محيطها.

على صعيد آخر، تواصل الجهات الأمنية حملتها الكبرى بالمرصاد لرصد وضبط مروجي ومهربي المخدرات داخل المملكة، وحماية الشباب والمجتمع بأكمله من نشر سمومهم، وخطر هذه الآفة.