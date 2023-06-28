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ساعد مسنًا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة

جندي برئاسة أمن الدولة في موقف إنساني يتحدث عن نفسه

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو مدى إنسانية قوات أمن الحج وجندي برئاسة أمن الدولة، في التعامل مع حجاج بيت الله الحرام.

وفى مشهد ليس مستغربًا، قام جندي برئاسة أمن الدولة بالتهوية على حاج مسن يعاني من ارتفاع درجات الحرارة، حيث لجأ الجندي إلى قطعة كرتون من أجل التهوية على الحاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

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رمي الجمرات

وبدأ الحجّاج صباح اليوم الأربعاء رمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مدينة مكة المكرمة، في أوّل أيّام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطّات مناسك الحجّ هذا العام الذي شهد مشاركة 1,8 مليون شخص.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، شقت مجموعات من المصلين طريقها عبر وادي منى لرمي سبع حصوات على مجسّم يجسد غواية الشيطان.

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