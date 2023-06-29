نجم الاتحاد السابق يُقنع حكيم زياش بالانضمام إلى النصر كايسيد يدين حرق القرآن بالسويد ويأسف لداعمي الفعلة النكراء لويس كاسترو يقترب من تدريب النصر الغذاء والدواء: 3 علامات لفساد اللحوم مستغلو الرواسب بالمدينة المنورة في قبضة الأمن جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة الشؤون الطبية بحرس الحدود تسعف حاجًا من الجنسية الإيرانية بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 160 كيلو قات في جازان المنتخب السعودي في المركز الـ53 عالميًا
وثقت مجموعة من الصور جهود رجال المرور على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا توثق جهود رجال المرور في تنظيم وتنسيق مسار الحجاج منعًا لحدوث ازدحامًا ووفقًا للخطة المعدة لراحة وخدمة الحجاج.
وفي وقت سابق، وثقت الإدارة العامة للمرور جهود منسوبيها المشاركين في موسم الحج لهذا العام أثناء قيامهم بمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.