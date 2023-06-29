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وفقًا للخطة المعدة لخدمة الحجاج

جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
جهود المرور لخدمة ضيوف الرحمن في مكة والمشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت مجموعة من الصور جهود رجال المرور على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا توثق جهود رجال المرور في تنظيم وتنسيق مسار الحجاج منعًا لحدوث ازدحامًا ووفقًا للخطة المعدة لراحة وخدمة الحجاج.

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جهود مستمرة

وفي وقت سابق، وثقت الإدارة العامة للمرور جهود منسوبيها المشاركين في موسم الحج لهذا العام أثناء قيامهم بمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.

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