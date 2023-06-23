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للتأكد من التصاريح وسط انسيابية للحركة بمداخل العاصمة

جهود المرور لمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
جهود المرور لمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت الإدارة العامة للمرور جهود منسوبيها المشاركين في موسم الحج لهذا العام أثناء قيامهم بمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.

جهود مرورية

ونشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، فيديو يوثق جهود منسوبيها من خلال التأكد من التصاريح، وسط انسيابية لحركة المرور بمداخل العاصمة المقدسة.

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وفي وقت سابق، أعلنت المرور عن موعد منع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدس، والتي تبدأ من ليل الخامس من ذي الحجة، حيث تبدأ نقاط المنع على مداخل المشاعر المقدسة بمنع المركبات غير المصرح لها بدخول المشاعر المقدسة.

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