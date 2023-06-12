جهود سعودية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان حرص السعودية على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحًا، كالأمن الغذائي والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بالاجتماع الوزاري مع دول جزر الباسيفيك أن السعودية تولي اهتمامًا بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغيير المناخي، انطلاقًا من إدراك المملكة بأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي وضرورة معالجة آثاره السلبية.

مبادرات ولي العهد

ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن السعودية أعطت الأولوية لأهمية توجيه الاقتصاد المحلي والعالمي نحو انتعاش أكثر استدامة من خلال تقديمها لمبادرات نوعية تهم المنطقة والعالم ، حيث أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر وذلك استمرارًا لجهودها في الحفاظ على البيئة وتماشيًا مع رؤية 2030.

انضمام السعودية كشريك

وأوضح وزير الخارجية أن السعودية تتطلع للدفع بالمصالح المشتركة مع دول جزر الباسيفيك وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجيستية وتفعيل دور القطاع الخاص للبحث عن فرص استثمارية تعود بالنفع المشترك على البلدان والشعوب.

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان أنه من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، تسعى السعودية للانضمام لمنتدى جزر الباسيفيك كشريك حوار .