Icon

بدء أعمال صيانة طريق الظهران الجبيل Icon النائب العام يدشن نظام عدالة الإلكتروني Icon جهود متواصلة لاستقبال الحجيج في منفذ الوديعة Icon وظائف بـ شركة التصنيع الوطنية في مختلف التخصصات Icon ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية Icon السديس: تكامل وتعاون الجهات المعنية خيار استراتيجي في خدمة الحجيج Icon إطلاق خدمة تيسير في موسمها الثاني للحجاج Icon السعودية تتقدم 7 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية في العالم Icon وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط منظومة خدمية متكاملة

جهود متواصلة لاستقبال الحجيج في منفذ الوديعة

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
جهود متواصلة لاستقبال الحجيج في منفذ الوديعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تواصل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج في منفذ الوديعة بمنطقة نجران، أعمالها بتوفير كل الإمكانات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من دولة اليمن الشقيقة، وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية، وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة بإشراف مباشر من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

خدمات متنوعة بمنفذ الوديعة

وتبذل الجهات الحكومية العاملة في منفذ الوديعة ومدينة الحجاج الجهود لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، من خلال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية على مدار الساعة، وتسهيل إجراءات عبورهم ودون تأخير، وتجهير مسارات خاصة لنقلهم بالحافلات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيرة مكيفة ومجهزة بكافة الخدمات.

قد يهمّك أيضاً
محمد بن سلمان يصل قصر الإليزيه وماكرون في مقدمة مستقبليه

محمد بن سلمان يصل قصر الإليزيه وماكرون في مقدمة مستقبليه

نزاهة: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في قضايا فساد

نزاهة: توقيف 141 متهمًا والتحقيق مع 253 في قضايا فساد

وسخر الهلال الأحمر السعودي إمكانياته الإسعافية على طريق شرورة – سلطانة، إضافةً إلى رفع الجاهزية في المراكز الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وجميع مراكز الإسعاف والقيادة والتحكم بالمنطقة البالغ عددها 17 مركزًا إسعافيًا بعدد 68 فرقة إسعافية، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997.

فيما يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الخدمات الإرشادية والتعريفية للحجاج بكيفية أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي، وبعدة لغات عالمية ولغات إشارة، كما وفر شاشات مكتبية رقمية تحتوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج في رحلته حتى ختام المناسك، إضافة إلى تقديم هدايا الحجاج التي تشتمل على المصاحف وسجادات الصلاة.

وتقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا ) ممثلاً بذراعها التشغيلي فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة نجران خدماتها من خلال تجهيز وتركيب وتشغيل صالات الدخول والمغادرة الجديدة بعدد ٤٠ محطة عمل في وقت وجيز، مدعمة بفنيين مناوبين على مدار الساعة لضمان تسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن.

تفويج حافلات الحجاج

وبدورها تقوم دوريات أمن الطرق في مرافقة تفويج حافلات الحجاج من منفذ الوديعة إلى استراحة الحجاج، حتى خروجهم من حدود منطقة نجران في مركز سلطانة.

وتشارك الجمعيات الأهلية في أعمال الحج عبر أكثر من 300 متطوع ومتطوعة لتقديم الخدمات التطوعية والإنسانية على مدار الساعة في المنفذ، ومدينة الحجاج بالوديعة، من خلال توزيع الوجبات الغذائية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمسنين والمرضى.

كما يشارك كشافة فرع جامعة نجران بشرورة، في خدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن عبر منفذ الوديعة، من خلال تقديم الهدايا والوجبات الغذائية لهم، وذلك ضمن الأعمال التطوعية التي يقدمها فرع الجامعة خلال موسم الحج من منطلق واجبهم الوطني والمجتمعي تجاه ضيوف الوطن من قاصدي بيت الله الحرام.

وأكد عميد كلية العلوم والآداب، المدير التنفيذي للكلية التطبيقية بالمحافظة الدكتور علي الكربي، أن مشاركة الكشافة في استقبال الحجاج تهدف إلى تعزيز دور الطلبة ومنسوبي الفرع في المشاركات المجتمعية، مشيدًا بتظافر الجهود مع الجهات الأخرى لإبراز الوجه المشرق والحقيقي لأبناء هذا الوطن في تقديم الخدمات النوعية والمتميزة لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أقطار العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم