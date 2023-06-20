جهود متواصلة لاستقبال الحجيج في منفذ الوديعة

تواصل الجهات المشاركة في لجنة أعمال الحج في منفذ الوديعة بمنطقة نجران، أعمالها بتوفير كل الإمكانات والسبل لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر المنفذ من دولة اليمن الشقيقة، وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية، وسط منظومة خدمية متكاملة وبتنسيق تام وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة بإشراف مباشر من صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران.

خدمات متنوعة بمنفذ الوديعة

وتبذل الجهات الحكومية العاملة في منفذ الوديعة ومدينة الحجاج الجهود لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، من خلال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية على مدار الساعة، وتسهيل إجراءات عبورهم ودون تأخير، وتجهير مسارات خاصة لنقلهم بالحافلات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيرة مكيفة ومجهزة بكافة الخدمات.

وسخر الهلال الأحمر السعودي إمكانياته الإسعافية على طريق شرورة – سلطانة، إضافةً إلى رفع الجاهزية في المراكز الواقعة على الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، وجميع مراكز الإسعاف والقيادة والتحكم بالمنطقة البالغ عددها 17 مركزًا إسعافيًا بعدد 68 فرقة إسعافية، تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن الحالات الإسعافية على رقم الطوارئ 997.

فيما يقدم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران الخدمات الإرشادية والتعريفية للحجاج بكيفية أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي، وبعدة لغات عالمية ولغات إشارة، كما وفر شاشات مكتبية رقمية تحتوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج في رحلته حتى ختام المناسك، إضافة إلى تقديم هدايا الحجاج التي تشتمل على المصاحف وسجادات الصلاة.

وتقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ( سدايا ) ممثلاً بذراعها التشغيلي فرع مركز المعلومات الوطني بمنطقة نجران خدماتها من خلال تجهيز وتركيب وتشغيل صالات الدخول والمغادرة الجديدة بعدد ٤٠ محطة عمل في وقت وجيز، مدعمة بفنيين مناوبين على مدار الساعة لضمان تسهيل دخول وخروج ضيوف الرحمن.

تفويج حافلات الحجاج

وبدورها تقوم دوريات أمن الطرق في مرافقة تفويج حافلات الحجاج من منفذ الوديعة إلى استراحة الحجاج، حتى خروجهم من حدود منطقة نجران في مركز سلطانة.

وتشارك الجمعيات الأهلية في أعمال الحج عبر أكثر من 300 متطوع ومتطوعة لتقديم الخدمات التطوعية والإنسانية على مدار الساعة في المنفذ، ومدينة الحجاج بالوديعة، من خلال توزيع الوجبات الغذائية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمسنين والمرضى.

كما يشارك كشافة فرع جامعة نجران بشرورة، في خدمة حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن عبر منفذ الوديعة، من خلال تقديم الهدايا والوجبات الغذائية لهم، وذلك ضمن الأعمال التطوعية التي يقدمها فرع الجامعة خلال موسم الحج من منطلق واجبهم الوطني والمجتمعي تجاه ضيوف الوطن من قاصدي بيت الله الحرام.

وأكد عميد كلية العلوم والآداب، المدير التنفيذي للكلية التطبيقية بالمحافظة الدكتور علي الكربي، أن مشاركة الكشافة في استقبال الحجاج تهدف إلى تعزيز دور الطلبة ومنسوبي الفرع في المشاركات المجتمعية، مشيدًا بتظافر الجهود مع الجهات الأخرى لإبراز الوجه المشرق والحقيقي لأبناء هذا الوطن في تقديم الخدمات النوعية والمتميزة لضيوف الرحمن القادمين من مختلف أقطار العالم.