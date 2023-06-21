جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج اليوم.. بداية دخول الصيف فلكيًا بأطول نهار وأقصر ليل انخفاض خسائر “بروج للتأمين” 70% وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمطار رعدية ورياح نشطة على 6 مناطق أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأربعاء انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات ذوبان أنهار الهملايا الجليدية بسرعة غير مسبوقة وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في الحج 911: الرد على المكالمات آليًّا خلال ثانيتين
تواصل المديرية العامة للدفاع المدني تكثيف جهودها، وسط مشاركة من جميع الجهات لتسهيل رحلة الحجاج، حيث تتشارك 21 جهة حكومية في حج هذا العام لتقديم أكثر من مائتي خدمة لحجاج بيت الله الحرام.
ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي لـ “قناة الإخبارية”، أن مديرية الدفاع المدني تكثف جهودها ضمن الخطة التي تعمل عليها لتحقيق سلامة وحماية الحجاج، وذلك من خلال المشاركة في معارض وإقامتها وش عمل وتوجيه رسائل لتحقيق سلامة الحجاج.
وأضاف الحمادي أنهم متواجدون اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتقديم رسائل متنوعة من خلال معرض الدفاع المدني بمشاركة جهات أمنية وجهات أخرى للمساهمة في إيصال رسائل توعوية وفقاً لمختلف التخصصات.
فيديو | الدفاع المدني يكثف جهوده لخدمة ضيوف الرحمن وسط مشاركة كل الجهات الحكومية لتسهيل رحلة الحاج#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/LeuAQhnYLm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2023