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بمشاركة 21 جهة حكومية وأكثر من 200 خدمة

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ صباحاً
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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تواصل المديرية العامة للدفاع المدني تكثيف جهودها، وسط مشاركة من جميع الجهات لتسهيل رحلة الحجاج، حيث تتشارك 21 جهة حكومية في حج هذا العام لتقديم أكثر من مائتي خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

سلامة الحجاج

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي لـ “قناة الإخبارية”، أن مديرية الدفاع المدني تكثف جهودها ضمن الخطة التي تعمل عليها لتحقيق سلامة وحماية الحجاج، وذلك من خلال المشاركة في معارض وإقامتها وش عمل وتوجيه رسائل لتحقيق سلامة الحجاج.

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وأضاف الحمادي أنهم متواجدون اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي لتقديم رسائل متنوعة من خلال معرض الدفاع المدني بمشاركة جهات أمنية وجهات أخرى للمساهمة في إيصال رسائل توعوية وفقاً لمختلف التخصصات.

 

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