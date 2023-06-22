جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج

تقدم مراكز عناية التي تعد إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة، جهودًا مكثفة في مساعدة المفقودين واستقبال البلاغات والشكاوى من الحجاج وضيوف الرحمن والإجابة عن استفساراتهم بـ11 لغة فضلًا عن لغة الإشارة.

مراكز عناية لخدمة ضيوف الرحمن

وعرضت قناة “السعودية”، تقريرًا عن جهود مراكز عناية في مكة المكرمة، ومساعدتهم لضيوف الرحمن باختلاف جنسياتهم.

وقال منصور الطويرقي رئيس مكاتب عناية بوزارة الحج والعمرة في تصريحات لقناة “العربية”، إن مراكز عناية تقدم خدماتها مباشرة لضيوف الرحمن عن طريق كادر من المواطنين السعوديين الذين يتحدثون 11 لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وأضاف الطويرقي أن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمراكز عناية التابعة لـ وزارة الحج والعمرة، تتمثل أبرزها في الاستفسارات والاستعلامات والشكاوى والبلاغات وخدمات نسك وخدمات المفقودين.

وأشار إلى أن مكاتب عناية تتوزع في 3 مدن وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.