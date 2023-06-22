3500 كشاف وجوال يشاركون في مسح مشعري منى وعرفات اتهامات روسية لكييف بقصف جسر القرم وأوكرانيا تتوعد بالمزيد سبب تأخر انضمام ويليام كارفاليو للنصر جهود مكثفة لمراكز عناية بمكة لمساعدة المفقودين واستقبال شكاوى الحجاج الأخضر للناشئين يعبر الصين بثلاثية تفاصيل عقد غوندوغان مع برشلونة رئيس أوكرانيا: روسيا تخطط لضرب محطة زابوريجيا النووية 5 نصائح من المرور قبل السفر بالمركبة في رحلات طويلة وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة حج 1444.. إدارة أكبر تجمع بشري في العالم باحترافية وامتياز
تقدم مراكز عناية التي تعد إحدى مبادرات وزارة الحج والعمرة، جهودًا مكثفة في مساعدة المفقودين واستقبال البلاغات والشكاوى من الحجاج وضيوف الرحمن والإجابة عن استفساراتهم بـ11 لغة فضلًا عن لغة الإشارة.
وعرضت قناة “السعودية”، تقريرًا عن جهود مراكز عناية في مكة المكرمة، ومساعدتهم لضيوف الرحمن باختلاف جنسياتهم.
وقال منصور الطويرقي رئيس مكاتب عناية بوزارة الحج والعمرة في تصريحات لقناة “العربية”، إن مراكز عناية تقدم خدماتها مباشرة لضيوف الرحمن عن طريق كادر من المواطنين السعوديين الذين يتحدثون 11 لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة.
وأضاف الطويرقي أن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمراكز عناية التابعة لـ وزارة الحج والعمرة، تتمثل أبرزها في الاستفسارات والاستعلامات والشكاوى والبلاغات وخدمات نسك وخدمات المفقودين.
وأشار إلى أن مكاتب عناية تتوزع في 3 مدن وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
تقدم خدماتها بـ11 لغة بالإضافة إلى لغة الإشارة..
مراكز "عناية" في #مكة_المكرمة تساعد المفقودين وتستقبل البلاغات والشكاوى وتجيب على استفسارات الحجاج#العربية_في_الحج
عبر:@sultan_mr_ pic.twitter.com/B8azQnMvGu
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 22, 2023