جهود ميدانية مكثفة مع تفويج مئات الحافلات لضيوف الرحمن يوميًا

تغادر يوميًا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة مئات الحافلات من عدة مراكز ومحطات، وذلك وفق آلية عمل منظمة تشرف على تشغيلها عدة جهات ولجان ميدانية تعمل ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

أعمال التفويج

وتباشر اللجان العاملة بوزارة الحج والعمرة أعمال تفويج ضيوف الرحمن من مساكنهم والوصول إلى مراكز التفويج البري, وضبط مواعيد التفويج عبر أجهزة الربط الآلي في مواعيد منتظمة تعنى بسرعة إنجاز أعمال التفويج, وطلبات المغادرة المسجّلة آلياً, وذلك بإشراف مباشر من لجنة الحج والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة, وبمتابعة الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج, والنقابة العامة للسيارات, والمؤسسة الأهلية للأدلاء, وبمشاركة القطاعات الأمنية بما يضمن راحة وجاهزية الحجاج, ووصولهم بيسر إلى المشاعر المقدسة.

عمل مكثف

ورصدت عدسة “واس” اليوم، مشاهد من عمل اللجان الميدانية في مركز تفويج الحجاج والمعتمرين على طريق الهجرة السريع، حيث يتم استقبال وتفويج مئات الحافلات بدءاً من ساعات الفجر الأولى وحتى المساء في عمل مكثّف يراعي انتظام عمليات مغادرة عشرات الآلاف من الحجاج, ورصد حالات وأعداد المغادرة, وعدم تكدّس الحافلات في مركز التفويج, وانسيابية مغادرة الحافلات بشكل متتابع, تفادياً لحالات الازدحام على الطريق، ترافقهم كافة الخدمات الأمنية والصحية والإرشادية.

يذكر أن أكثر من 471 ألف حاج غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة منذ السادس من شهر ذي القعدة الجاري, فيما تبقى قرابة 114 ألف حاج في المدينة المنورة اليوم, وفق الإحصائية اليومية التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.