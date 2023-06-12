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المديرية تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة طريق مكة

جوازات مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج

الإثنين ١٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
جوازات مطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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أكد قائد قوة جوازات الحج اللواء سليمان اليوسف، أن قوة جوازات الحج بمطار جدة تعمل على مدار الساعة لإنهاء إجراءات الحجاج.

مساعدة ضيوف الرحمن

وأضاف اليوسف، خلال لقائه مع قناة الإخبارية، أن قوة جوازات الحج تعمل على تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن وأخذ الخصائص الحيوية ومساعدة الحجاج بكل ما يحتاجون إليه.

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طريق مكة

ولفت إلى أن المديرية العامة للجوازات تشارك مع القطاعات الأخرى بمبادرة طريق مكة، والتي شملت هذا العام 7 دول مختلفة تتم إجراءات الحجاج فيها وبمجرد وصولهم مطار الملك عبدالعزيز يتوجهون مباشرة إلى الناقلة التي تنقلهم إلى مكة المكرمة دون أي إجراء آخر.

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