جواو فيليبي صفقة جديدة تقترب من الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد أصبح قريبًا من التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليبي جناح الفريق الكروي الأول بنادي سيلتيك الإسكتلندي.

مصير صفقة جواو فيليبي

وقالت قناة ” الكأس” القطرية أن العميد اتفق مع اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عامًا على الانضمام للنادي في الميركاتو الصيفي ويتبقى فقط الاتفاق مع نادي سيلتيك على بعض البنود الخاصة لإتمام الصفقة.

يذكر أن اللاعب جواو بدأ مسيرته مع نادي بنفيكا البرتغالي وسبق له اللعب مع نادي بلد الوليد الإسباني وانضم لنادي سيلتيك في عام 2022.

وكان نادي الاتحاد تعاقد مع الفرنسيين كريم بنزيما من ريال مدريد الإسباني ونغولو كانتي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.