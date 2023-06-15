جوجل تتيح فرصة تجربة الملابس افتراضيًا

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزتين جديدتين تتيحان للمستخدمين تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في تجربة الملابس التي يشترونها عبر الإنترنت.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها إنه ينبغي للمستخدمين الشعور بالثقة ذاتها التي يشعرون بها حين التسوق من المتاجر الفعلية، حيث يمكنهم تجربة الملابس في غرفة القياس قبل شرائها، وذلك حين التسوق عبر الإنترنت.

ميزتان جديدتان

وأضافت جوجل في منشورها أنها تقدم ميزتين جديدتين تجلبان للمستخدمين تجربة غرفة القياس هذه، وهما: التجربة الافتراضية للملابس التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعرض لهم الملابس على مجموعة واسعة من عارضي الأزياء الحقيقيين، في حين تساعد ميزة المرشحات الجديدة المستخدمين في العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

وقالت الشركة: “مع أن الملابس هي واحدة من أكثر فئات التسوق بحثًا، يتفق معظم المتسوقين عبر الإنترنت على أنه من الصعب معرفة الشكل الذي ستبدو عليه الملابس قبل شرائها”.

وبفضل أداة التجربة الافتراضية الجديدة في محرك البحث، يمكن للمستخدمين معرفة كون القطعة تناسبهم أم لا قبل شرائها، وتُظهر لهم التجربة الافتراضية للملابس كيف تبدو الملابس على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء الحقيقيين.

تصوير الملابس بدقة

وأوضحت جوجل كيفية عمل الميزة بالقول إن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها يأخذ صورة ملابس واحدة فقط ويعكس بدقة كيفية ثنيها وطيها وتمددها وتشكيل التجاعيد والظلال على مجموعة متنوعة من عارضي الأزياء الحقيقيين في أوضاع مختلفة.

وقالت الشركة إنها اختارت أشخاصًا تتراوح أحجامهم بين XXS و 4XL، وهم يمثلون درجات ألوان مختلفة للبشرة، بالإضافة إلى أشكال مختلفة الجسم، والأعراق، وأنواع الشعر.

ويمكن للمتسوقين في الولايات المتحدة أن يجربوا فعليًا ملابس نسائية من العلامات التجارية عبر جوجل، ومن ذلك: Anthropologie، و Everlane، و H&M، و LOFT.