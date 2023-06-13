جودة الهواء وإنتاج النفط في خطر بسبب حرائق غابات كندا 50 ألف ريال غرامة نقل أشخاص دون تصريح حج الصين أصبحت أكبر سوق للنفط السعودي تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام أوميجا تتعرض لعملية نصب بملايين الدولارات تحرير يد طفلة علقت في خلاط بالرياض وصول أكثر من 150 ألفًا من الحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة الاجتماع العربي مع دول الباسيفيك يدعم استضافة السعودية لإكسبو 2030 الشرطة البرازيلية تنتظر يوم ميلاد طفل الـ 18 لاعتقاله رياح وتدنٍّ في الرؤية بمكة المكرمة
كشفت تقارير إعلامية، أن عدد الحرائق المشتعلة في مقاطعة ألبرتا أكبر المقاطعات إنتاجًا للنفط في كندًا، تزايد مجددًا، مما يضر بجودة الهواء في جميع أنحاء المنطقة ويهدد إنتاج النفط والغاز.
ووفقًا لمعلومات إقليمية صادرة أمس الاثنين، يوجد 76 حريق غابات يشتعل حاليًّا، مقارنة بـ71 حريقًا يوم الجمعة الماضي، من بينها 28 حريقًا خارج نطاق السيطرة.
وبحسب وزارة البيئة الكندية، من المتوقع أن يتحرك الدخان الناجم عن الحرائق، التي تشتعل بدرجة كبيرة في الأجزاء الوسطى والغربية من المقاطعة- إلى الجنوب إلى مدينة كالجاري بالمقاطعة الاثنين والثلاثاء، مما تسبب في تراجع جودة الهواء إلى فئة “الخطر المرتفع”.
ويعد مركز الحرائق منطقة مهمة للغاز الطبيعي وإنتاج النفط الخفيف، كما أن الحرائق الكبيرة في المنطقة في وقت سابق من هذا العام تسببت في وقف كميات كبيرة من الإنتاج، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن كندا “على المسار نحو أسوأ موسم لحرائق الغابات، على الإطلاق”.
ويقول مسؤولون حكوميون: إن النيران أتت على نحو 3ر3 ملايين هكتار من الأراضي حتى الآن.