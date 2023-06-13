جودة الهواء وإنتاج النفط في خطر بسبب حرائق غابات كندا

كشفت تقارير إعلامية، أن عدد الحرائق المشتعلة في مقاطعة ألبرتا أكبر المقاطعات إنتاجًا للنفط في كندًا، تزايد مجددًا، مما يضر بجودة الهواء في جميع أنحاء المنطقة ويهدد إنتاج النفط والغاز.

تزايد الحرائق

ووفقًا لمعلومات إقليمية صادرة أمس الاثنين، يوجد 76 حريق غابات يشتعل حاليًّا، مقارنة بـ71 حريقًا يوم الجمعة الماضي، من بينها 28 حريقًا خارج نطاق السيطرة.

وبحسب وزارة البيئة الكندية، من المتوقع أن يتحرك الدخان الناجم عن الحرائق، التي تشتعل بدرجة كبيرة في الأجزاء الوسطى والغربية من المقاطعة- إلى الجنوب إلى مدينة كالجاري بالمقاطعة الاثنين والثلاثاء، مما تسبب في تراجع جودة الهواء إلى فئة “الخطر المرتفع”.

ويعد مركز الحرائق منطقة مهمة للغاز الطبيعي وإنتاج النفط الخفيف، كما أن الحرائق الكبيرة في المنطقة في وقت سابق من هذا العام تسببت في وقف كميات كبيرة من الإنتاج، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.

أسوأ موسم لحرائق الغابات

وكانت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أن كندا “على المسار نحو أسوأ موسم لحرائق الغابات، على الإطلاق”.

ويقول مسؤولون حكوميون: إن النيران أتت على نحو 3ر3 ملايين هكتار من الأراضي حتى الآن.