جود بيلينجهام يرتدي قميص زيدان مع ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام سوف يرتدي القميص رقم 5 في صفوف الفريق، وهو نفس رقم قميص الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان.

وذكر النادي عبر حسابه في “تويتر” أن بيلينجهام سيرتدي القميص رقم بعد إتمام انتقاله للنادي الملكي.

تعليق جود بيلينجهام

وكان بيلينجهام علق على ارتدائه القميص رقم 5 قائلًا: “أشكر فاييخو على تنازله لي عن القميص، أنا معجب بزيدان كثيرًا، وهو الرقم الذي يلهمني”.

تعليق

وواصل قائلًا: “لكن لا أريد أن أكون مثل زيزو، لأنني مختلف، يسعدني ارتداء هذا القميص، فهو مسؤولية كبيرة، لأن زيدان نجم كبير أقدره دائمًا، إلا أنني أريد توسيع إرث هذا الرقم”.

وأضاف: “هاري كين ومبابي، لاعبان رائعان، يسعدني بالطبع اللعب بجوارهما، من لا يتمنى ذلك؟! .. لكنني لم أرَ إلا مجرد اجتهادات صحفية”

وتابع: “زملائي في منتخب إنجلترا، كانوا يفضلون عودتي للدوري الإنجليزي، فهو الاختيار الذي يبدو أسهل، لكن لا يمكن تفويت فرصة ثمينة من ريال مدريد، وقاموا بتهنئتي على هذه الخطوة”.

وجاء إعلان الريال عن ضم جود بيلينجهام، بعد 7 أيام من إعلان نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن رحيل لاعبه إلى المرينغي في صفقة بلغت 103 ملايين يورو، بالإضافة إلى المتغيرات.

وذكر النادي الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “اتفق ريال مدريد وبوروسيا دورتموند على انتقال اللاعب جود بيلينجهام بعقد لمدة 6 مواسم”.

وبدأ نادي ريال مدريد الإسباني، ثورة في سوق الانتقالات، حيث تخلى عن بعض نجومه البارزين، وفي مقدمتهم؛ كريم بنزيما وإيدين هازارد، فيما تعتزم الإدارة تدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الأسابيع المقبلة.