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مؤكدًا أن الريال الأفضل في العالم

جود بيلينغهام: معجب بزيدان ولكنني مختلف عنه

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٤ مساءً
جود بيلينغهام: معجب بزيدان ولكنني مختلف عنه
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإنجليزي جود بيلينغهام، أن ريال مدريد الإسباني هو النادي الأفضل في العالم، مشددًا في الوقت ذاته على إعجابه الشديد بالأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان.

جود بيلينغهام يُشيد بالريال

وقال جود بيلينغهام في مؤتمر صحافي بعد انتقاله إلى المرينغي حتى صيف 2029: “لقد أبلغني والدي باهتمام الريال بضمي منذ 10 أشهر على الأقل، وحينها أصبت بالقشعريرة وقلبي توقف قليلا”.

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وأضاف النجم الإنجليزي: “عامل المال لم يكن مهمًا في حسم قراري، لأن ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، وتحدثت مع مسؤولي دورتموند بنفسي لتسريع المفاوضات”.

وبشأن صفقة انتقاله مقابل 103 مليون يورو، رد قائلًا “هذا الرقم لا يشغلني، لست محاسبًا أو محاميًا، بل لاعب كرة قدم، وحضر مسؤولو النادي إلى منزله، لقد بكى أبي وأمي، فهما لا يبكيان كثيرًا، ما يؤكد أنها كانت لحظة استثنائية للغاية”.

جود بيلينغهام ورئيس ريال مدريد
بيلينغهام وبيريز – المصدر @realmadriden

بيلينغهام معجب بزيدان

وعن ارتدائه القميص رقم 5 مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، جود بيلينغهام: “أشكر فاييخو على تنازله لي عن القميص، أنا معجب بزيدان كثيرًا، وهو الرقم الذي يلهمني”.

وواصل قائلًا: “لكن لا أريد أن أكون مثل زيزو، لأنني مختلف، يسعدني ارتداء هذا القميص، فهو مسؤولية كبيرة، لأن زيدان نجم كبير أقدره دائمًا، إلا أنني أريد توسيع إرث هذا الرقم”.

جود بيلينغهام ورئيس ريال مدريد
بيلينغهام وبيريز – المصدر @realmadriden

وأردف جود بيلينغهام: “هاري كين ومبابي، لاعبان رائعان، يسعدني بالطبع اللعب بجوارهما، من لا يتمنى ذلك؟! .. لكنني لم أر إلا مجرد اجتهادات صحفية”

واختتم جود بيلينغهام تصريحاته قائلًا: “زملائي في منتخب إنجلترا، كانوا يفضلون عودتي للدوري الإنجليزي، فهو الاختيار الذي يبدو أسهل، لكن لا يمكن تفويت فرصة ثمينة من ريال مدريد، وقاموا بتهنئتي على هذه الخطوة”.

جود بيلينغهام
بيلينغهام وبيريز – المصدر @realmadriden

 

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