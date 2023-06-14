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بعد ارتباط اسمه باللعب في السعودية

جوردي ألبا: سأعلن وجهتي الجديدة بعد دوري الأمم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
جوردي ألبا: سأعلن وجهتي الجديدة بعد دوري الأمم
المواطن - فريق التحرير

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أكد نجم برشلونة السابق، جوردي ألبا، أنه سيحسم وجهته المقبلة بعد الانتهاء من مشاركته مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

تعليق جوردي ألبا

ورحل جوردي ألبا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بعد التوصل لاتفاق بين الطرفين، لانتهاء عقده هذا الصيف، قبل عام واحد على نهايته، ويحظى باهتمام أكثر من ناد بدوري روشن السعودي.

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وعلق ألبا على وجهته الجديدة قبل مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، قائلًا: “القرار الذي سأتخذه بشأن مسيرتي لن يعتمد على ما إذا كان بإمكاني اللعب مع المنتخب أم لا”.

جوردي ألبا
ألبا – المصدر mirror

وأضاف خلال تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “أرى نفسي قادرًا على مواصلة اللعب لسنوات أخرى، لكن هذا قرار يجب حسمه مع أسرتي لمعرفة ما هو الأفضل بالنسبة لي”.

وتابع جوردي ألبا: “القدوم للمنتخب الإسباني أمر رائع دائمًا، أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، سأعلن قراري بعد نهاية دوري الأمم.. هناك الكثير من الحديث عن هذا الأمر حولي، ولكني سعيد بكل ما حققته بالفعل مع فريقي ويمكنني تقديم المزيد”.

جوردي ألبا مع نادي برشلونة
ألبا – المصدر @FCBarcelona

ألبا مع برشلونة

ولعب جوردي ألبا صاحب الـ34 عامًا، 11 موسمًا بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، وشارك معه في 458 مباراة رسمية، ونجح في تسجيل 27 هدفًا.

وتوج ألبا بالعديد من البطولات بقميص برشلونة، وهي؛ الدوري الإسباني 6 مرات، كأس ملك إسبانيا 5 مرات وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، ويملك لقبًا واحدًا من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

نجم نادي برشلونة جوردي ألبا
ألبا – المصدر sport

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