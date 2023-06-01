جوزيه مورينيو ينتقد حكم نهائي الدوري الأوروبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ روما الإيطالي وهو يوجه انتقادات قوية للحكم الإنجليزي أنتوني تايلور بعد خسارة روما لـ نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية الإسباني أمس الأربعاء.

تعليق جوزيه مورينيو

وقال المدرب البرتغالي في مقطع الفيديو أثناء انتظاره للحكام قبل أن يركبوا سيارتهم: ” عار عليك تايلور بسبب ما فعلت، عار عليك”.

وكان إشبيلية فاز باللقب بعد فوزه بركلات الجزاء الترجيحية على حساب روما، وذلك بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ملخص مباراة إشبيلية ضد روما

وكان الأرجنتيني باولو ديبالا أحرز الهدف الأول لنادي روما في الدقيقة الـ 35، ثم في الشوط الثاني تعادل الفريق الإسباني عبر اللاعب جيانلوكا مانشيني لاعب روما بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ55.

ولجأ الفريقان بعد ذلك إلى شوطين إضافيين لكن النتيجة لم تتغير، ليذهب بعدها الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية، التي حسمها الفريق الإسباني لمصلحته بنتيجة 4/ 1.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب “بوشكاش آرينا” في المجر.

وسيواجه إشبيلية الفائز بدوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في كأس السوبر الأوروبي مطلع الموسم المقبل.