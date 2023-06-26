جولات تفتيشية لـ الدفاع المدني لتعزيز أمن وسلامة الحجاج

أجرت قوات الدفاع المدني، اليوم الاثنين، جولات تفتيشية لتعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1444.

وبدأت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها لخدمة الحجاج منذ وقت مبكر، من أجل سلامتهم وأمنهم.

ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف جولاتها الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.

أمن وسلامة الحجاج

وأكد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج أن قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام سخّرت إمكاناتها لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأشاد اللواء الفرج في تصريحات سابقة، بالتعاون والتناغم بين القطاعات الأمنية والمختصة المختلفة وجاهزيتها واستعدادها الدائم لخدمة ضيوف الرحمن والمحافظة على أمنهم وسلامتهم من أي مخاطر أو حوادث.