4737 ميجا واط من الكهرباء تضيء سماء المشاعر المقدسة كاكو يُنهي اتفاقه مع العين الإماراتي رذاذ الماء يلطف الأجواء في مشعر منى إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان وحائل الصحة: لم نرصد أي أمراض معدية بين الحجاج جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو استمرار البحث عن أحياء تحت أنقاض عقار إسكندرية المنهار اليوم غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025 إطلاق منصة وقناة أمان تزامنًا مع موسم حج 1444هـ جولات تفتيشية لـ الدفاع المدني لتعزيز أمن وسلامة الحجاج
أجرت قوات الدفاع المدني، اليوم الاثنين، جولات تفتيشية لتعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن في حج هذا العام 1444.
وبدأت المديرية العامة للدفاع المدني أعمالها لخدمة الحجاج منذ وقت مبكر، من أجل سلامتهم وأمنهم.
ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال ضيوف الرحمن، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم، ورصد أي مسببات للمخاطر في مخيمات الحجاج عبر تكثيف جولاتها الميدانية، ومتابعة التزام مؤسسات الحج والطوافة بتعليمات وإرشادات السلامة داخل المخيمات.
وأكد مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج أن قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام سخّرت إمكاناتها لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وأشاد اللواء الفرج في تصريحات سابقة، بالتعاون والتناغم بين القطاعات الأمنية والمختصة المختلفة وجاهزيتها واستعدادها الدائم لخدمة ضيوف الرحمن والمحافظة على أمنهم وسلامتهم من أي مخاطر أو حوادث.