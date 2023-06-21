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بعد عدم التمكن من ضم ليونيل ميسي

جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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أصبح نادي الهلال قريبًا من فقد فرصة التعاقد مع اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو قال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأربعاء إن اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية سيوقع على عقد الانضمام لنادي برشلونة الإسباني لمدة موسمين حتى صيف عام 2025، مع إمكانية التمديد لسنة أخرى.

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جوندوجان يرفض عرض مانشستر سيتي

أزرق الرياض كان قد دخل في منافسة مع جاره النصر بحسب التقارير، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الألماني الذي رفض قبول عرض مانشستر سيتي من أجل التجديد بعد نهاية موسم 2022/2023.

مان سيتي ضد ليدز - جوندوجان

وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “اجتاز جوندوجان الفحص الطبي الذي خضع له في ألمانيا، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة”.

وأضاف: “النجم الألماني أصبح لاعبًا في برشلونة بنسبة 99%، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق كامل واجتاز اللاعب الفحص الطبي، حيث سيوقع على عقود انضمامه، اليوم الأربعاء، لمدة موسمين مع خيار التمديد الثالث”.

يذكر أن الهلال كان فقد الفرصة أيضًا في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي فضّل الانتقال لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

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