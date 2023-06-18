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رغم رغبته في الانتقال لبرشلونة

جوندوجان حائر بين مانشستر سيتي والهلال

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
جوندوجان حائر بين مانشستر سيتي والهلال
المواطن - فريق التحرير

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كشف نجم مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان عن مفاجأة بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذا الصيف.

نهاية التعاقد مع السيتي

وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من نادٍ.

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جوندوجان
النجم الألماني

جوندوجان يُفاضل بين العروض

وارتبط اسم جوندوجان خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف برشلونة، إلا أنه أكد خلال حفل مانشستر سيتي بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أنه يرغب في الانتقال إلى الفريق الكتالوني، ولكنه لم يتلق أي عرض.

وأضافت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن النجم الألماني على علم تام بالوضع الاقتصادي لنادي برشلونة الإسباني، لكنه يدرك تمامًا أن رغبته، وهو في هذا العمر، هي اللعب للفريق الكتالوني، خاصة أن هذه الفرصة قد لا تتكرر.

جوندوجان
النجم الألماني – المصدر @FabrizioRomano

وتابعت: “اعترف جوندوجان للمقربين منه بأن انتقاله لبرشلونة يبدو معقدًا، حيث قال؛ أريد أن أذهب إلى برشلونة، لكني أعتقد أنني سأبقى في نهاية المطاف مع مانشستر سيتي أو سأنتقل إلى الهلال السعودي”.

وقاد النجم الألماني، الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، لتحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، لأول مرة في تاريخ السيتيزنز، وسيُشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام.

جوندوجان
النجم الألماني – المصدر @IlkayGuendogan

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