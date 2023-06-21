جوندوجان يحسم وجهته الجديدة

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حسم النجم الألماني إلكاي جوندوجان، وجهته في الموسم الرياضي الجديد، بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.
وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ليرتبط اسمه بأكثر من نادٍ.
وكان اسم اللاعب الألماني قد ارتبط الفترة الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، حيث أكدت تقارير أن نادي الاتحاد تقدم بعرض رسمي لضمه إلى صفوفه هذا الصيف.
وذكرت شبكة “ريليفو” الإسبانية، اليوم الأربعاء: “اجتاز جوندوجان الفحص الطبي الذي خضع له في ألمانيا، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة”.
وأضاف: “النجم الألماني أصبح لاعبًا في برشلونة بنسبة 99%، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق كامل واجتاز اللاعب الفحص الطبي، حيث سيوقع على عقود انضمامه، اليوم الأربعاء، لمدة موسمين مع خيار التمديد لثالث”.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “ماتيو أليماني، مدير إدارة كرة القدم في برشلونة، سافر إلى ألمانيا، من أجل إنهاء الصفقة”.
وأشارت إلى أن نادي مانشستر سيتي قدم عرضًا لجوندوجان، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القد لموسم واحد، لكنه لم يلق قبول النجم الألماني.