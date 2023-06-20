جوندوجان يرفض الانضمام لـ الهلال والنصر ويحدد ناديه المقبل

حسم اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان وجهته القادمة، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الصحفي ” ماتيو موريتو” إن اللاعب الألماني صاحب الأصول التركية، منح إدارة خوان لابورتا موافقته على التوقيع للفريق الكتالوني ولكن مع شرط هو تسجيل العقد.

ورغم أن عرضي الهلال والنصر، الأعلى قيمة للاعب الألماني لكن الأخير فضّل الانتقال إلى صفوف برشلونة.

جوندوجان سيكون صفقة انتقال حر

جدير بالذكر أن عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، يوم 30 يونيو الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، ما يُحفز الأندية للتفاوض معه، حيث إنه سيوقع في صفقة انتقال حر.

وكان اللاعب الألماني تُوج بـ 3 ألقاب مع مانشستر سيتي في موسم 2022/2023 وهما ” الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا”.