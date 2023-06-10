جوندوجان يسير على خُطى ميسي مع برشلونة

يسعى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، الألماني إلكاي جوندوجان، لحسم مصيره في الموسم الجديد سريعًا، لبدء الاستعداد بشكل جيد.

نهاية التعاقد مع السيتي

وينتهي عقد جوندوجان صاحب الـ32 عامًا، مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الجاري، دون وجود اتفاق حول التجديد حتى الآن، وارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في صفقة انتقال حر.

غموض مصير جوندوجان

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية: “النجم الألماني، والمراقب من قبل برشلونة، قد يعلن وداعه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم عقب انتهاء اللقاء”.

وأضافت: “مانشستر سيتي قدم عرضًا لجوندوجان من أجل التمديد، لكن اللاعب الألماني لم يوافق عليه، حيث منح الأولوية للانتقال إلى برشلونة، كما أنه أبلغه بموافقة شفهية على ارتداء ألوانه في الموسم الجديد”.

وواصلت الصحيفة الكتالونية: “لا توجد أي مفاوضات رسمية بين برشلونة واللاعب الألماني حاليًا، بسبب أزمة النادي الخاصة بقيد اللاعبين في رابطة الليغا”.

وجاء في ختام تقرير “سبورت”: “اللاعب الألماني سار على خطى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حيث أبلغ برشلونة بأنه لن ينتظر النادي طويلًا من أجل إتمام الصفقة”.

نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، عند الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب “أتاتورك” في مدينة إسطنبول التركية، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023.