جيسوس في طريقه لقيادة الأخضر لعامين

اقترب المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، البرتغالي خورخي جيسوس، من قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جيسوس يوافق على العرض

وأكدت صحيفة Fanatik التركية، اليوم الأحد، أن مدرب الهلال السابق، جيسوس وافق على العرض المقدم إليه لتدريب الأخضر لمدة عامين، مع وجود بند يُتيح بتمديد التعاقد لعام إضافي.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن جيسوس سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ10 ملايين يورو، على أن تكون مباراته الأخيرة مع فنربخشة أمام إسطنبول باشاك شهير في نهائي كأس تركيا، مساء يوم الأربعاء المقبل.

وارتبط اسم جيسوس صاحب الـ68 عامًا، بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لتُشير التقارير إلى وجود مفاوضات مع الأخضر والهلال.

رحيل رينارد عن الأخضر

وأعلن الاتحاد السعودي نهاية مارس الماضي، عن موافقته على استقالة المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، وتولى بعد ذلك تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

وحقق المنتخب السعودي انطلاقة مميزة مع رينارد في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث خاض 18 مباراة، فاز 13 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر لقاء، ولعب 3 مباريات بالمونديال، فاز مرة وخسر مرتين.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع المدرب الفرنسي 15 مباراة ودية، ولكنه لم يحقق نتائج جيدة، حيث إنه اكتفى بتحقيق الفوز 3 مرات فقط، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر 6 مواجهات.