جيسوس يستعد لقيادة الأخضر لـ3 مواسم

أصبح المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس قريبًا للغاية من قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

جيسوس سيقود المنتخب

وأشارت تقارير، اليوم الأربعاء، إلى أن مدرب الهلال السابق، جيسوس توصل لاتفاق مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيقود الأخضر لمدة 3 سنوات.

وكانت صحيفة Fanatik التركية، قد أكدت أن جيسوس يقترب من قيادة الأخضر، حيث سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ10 ملايين يورو، على أن تكون مباراته الأخيرة مع فنربخشة أمام إسطنبول باشاك شهير في نهائي كأس تركيا.

وارتبط اسم جيسوس صاحب الـ68 عامًا، بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لتُشير التقارير إلى وجود مفاوضات مع الأخضر والهلال.

موعد الإعلان عن المدرب

وصرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مؤخرًا بأن مدرب الأخضر الجديد سيكون من المدرسة الأوروبية وليس اللاتينية، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون مع بداية شهر يوليو.

وأضاف: “هناك عدد من المعايير لاختيار مدرب المنتخب السعودي، أولها أن يكون له اسم محترم في عالم الكرة وأن تكون له بصمة مع الفرق التي قادها، وأن يتناسب فكره مع الكرة السعودية فضلًا عن طموحه لتحقيق الإنجازات”.

رحيل هيرفي رينارد

وأعلن الاتحاد السعودي نهاية مارس الماضي، عن موافقته على استقالة المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، وتولى بعد ذلك تدريب منتخب فرنسا للسيدات.