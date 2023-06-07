Icon

نجل خلف بن هذال: أبوي بخير Icon الأرض لن تحتمل 10 مليارات إنسان Icon عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فهد الأمنية Icon مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم Icon وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية Icon حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة Icon طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا Icon هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية Icon توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية Icon سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد

جيسوس يستعد لقيادة الأخضر لـ3 مواسم

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٥ مساءً
جيسوس يستعد لقيادة الأخضر لـ3 مواسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصبح المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس قريبًا للغاية من قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

جيسوس سيقود المنتخب

وأشارت تقارير، اليوم الأربعاء، إلى أن مدرب الهلال السابق، جيسوس توصل لاتفاق مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيقود الأخضر لمدة 3 سنوات.

قد يهمّك أيضاً
المكورات السحائية ترعب سكان أستراليا

المكورات السحائية ترعب سكان أستراليا

غداً.. انتهاء تلقي طلبات العدول عن النقل الخارجي

غداً.. انتهاء تلقي طلبات العدول عن النقل الخارجي

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

وكانت صحيفة Fanatik التركية، قد أكدت أن جيسوس يقترب من قيادة الأخضر، حيث سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ10 ملايين يورو، على أن تكون مباراته الأخيرة مع فنربخشة أمام إسطنبول باشاك شهير في نهائي كأس تركيا.

وارتبط اسم جيسوس صاحب الـ68 عامًا، بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، لتُشير التقارير إلى وجود مفاوضات مع الأخضر والهلال.

جيسوس
المدرب البرتغالي – المصدر @RudyGaletti

موعد الإعلان عن المدرب

وصرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، مؤخرًا بأن مدرب الأخضر الجديد سيكون من المدرسة الأوروبية وليس اللاتينية، مؤكدًا أن الإعلان الرسمي سيكون مع بداية شهر يوليو.

وأضاف: “هناك عدد من المعايير لاختيار مدرب المنتخب السعودي، أولها أن يكون له اسم محترم في عالم الكرة وأن تكون له بصمة مع الفرق التي قادها، وأن يتناسب فكره مع الكرة السعودية فضلًا عن طموحه لتحقيق الإنجازات”.

ياسر المسحل
ياسر المسحل

رحيل هيرفي رينارد

وأعلن الاتحاد السعودي نهاية مارس الماضي، عن موافقته على استقالة المدير الفني للأخضر، هيرفي رينارد، بعدما قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، وتولى بعد ذلك تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر أجير
السعودية اليوم

الموارد البشرية تتيح فرصة العمل في موسم...

السعودية اليوم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة
تكنولوجيا

معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11...

تكنولوجيا
تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة في أمريكا
العالم

تكلفة خيالية لإغلاق الآبار النفطية غير النشطة...

العالم
الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية
السعودية اليوم

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة:...

السعودية اليوم
إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من الكوكايين بجدة
أخبار أمنية

إحباط ترويج أكثر من 55 كجم من...

أخبار أمنية
طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة يصلون إلى جدة
السعودية اليوم

طلائع حجاج باكستان المستفيدين من طريق مكة...

السعودية اليوم
صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا
العالم

صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب...

العالم