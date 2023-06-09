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عبرت عن فرحتها بتحقيق حلمها

حاجة إندونيسية: طوافي حول الكعبة حلمي منذ الطفولة

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٩ مساءً
حاجة إندونيسية: طوافي حول الكعبة حلمي منذ الطفولة
المواطن - فريق التحرير

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وثقت “قناة الإخبارية” فرحة حاجة إندونيسية بأداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة، حيث كان حلمها منذ الطفولة ليتحقق اليوم.

وأعربت الحاجة الإندونيسية عن سعادتها قائلة: “كان طوافي حول الكعبة من أكثر اللحظات تأثيرًا في قلبي؛ لأن أداء العبادة في المسجد الحرام كان حلمي منذ الطفولة وها قد تحقق الآن”.

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وأفادت بأنها تلقت العلم النافع والفقه من المجموعة المرافقة لها وهو ما يزيدها حرصًا على العبادة والاستقامة بمشيئة الله.

بينما عبر حاج إندونيسي عن لحظات السعادة والحزن التي شعر بهما في وقت واحد، لتذكره أباه المتوفى ولرؤيته الكعبة لأول مرة.

كما أبدى اندهاشه من مياه زمزم التي تروي عطش ومن تسخير الله عز وجل لهذا الماء المبارك.

 

 

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