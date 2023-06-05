حاجة باكستانية عن مبادرة طريق مكة: كل شيء أصبح سهلًا

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أعربت حاجة باكستانية عن شكرها وتقديرها للمملكة ولكل القائمين على مبادرة طريق مكة، مشيرة إلى أن كل شيء أصبح سهلًا للحجاج.
وقالت الحاجة من داخل مطار إسلام آباد، حيث تستعد للمغادرة متجهة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج: إنها تتوقع أن تكون رحلتها جيدة وجميلة، لأن كل شيء أصبح سهلًا للحجاج، مشيدة بمبادرة طريق مكة، بأنها فرصة جيدة قدمتها المملكة لهم.
وأضافت: أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأفراد القائمين على هذا العمل لجهودهم المبذولة في خدمة الحجاج، والتسهيل عليهم، بارك الله لهم جميعًا.
استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، الثلاثاء الماضي أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، حيث أنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.
وكانت “الجوازات” أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1444هـ، عبر منافذها الدولية الجوية والبرية والبحرية.
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
حاجة باكستانية: كل شيء أصبح سهلًا للحجاج .. بارك الله في جهودكم#مبادرة_طريق_مكة#بسلام_آمنين#رؤية_السعودية_2030@MOISaudiArabia @MakkahRoute
تغطية : @fawaz749 pic.twitter.com/ZjF5eC7agd
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 4, 2023