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حاجة جزائرية منومة : نشعر بالأمان وين نروح

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
حاجة جزائرية منومة : نشعر بالأمان وين نروح
المواطن - فريق التحرير

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عبرت حاجة جزائرية منومة في مستشفى منى الجسر عن مشاعرها، خلال موسم حج 1444هـ والخدمات المقدمة لها خلال أداء النسك وبعد دخولها المستشفى بكلمات بسيطة لكنها معبرة في معانيها.

الأمان في كل مكان

وقالت الحاجة وهيبة: إنها تشعر بالأمان في كل مكان في مكة المكرمة، وكان الأمن والأمان هو أكثر ما لفت انتباهها في موسم حج 1444هـ، وأشادت بالخدمات المقدمة لها وحسن المعاملة من قبل الجميع.

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وأشارت الحاجة الجزائرية إلى أنها تعرضت للسقوط أثناء استعدادها لرمي الجمرات وغابت عن الوعي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

إجهاد حراري شديد

وأفاد الدكتور حسين العبدلي، أحد أفراد الطاقم الطبي، أن الحاجة وهيبة تعرضت لإجهاد حراري شديد، وتم استقبالها في الطوارئ وتنويمها في قسم الباطنة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتماثلت للشفاء.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس أن أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم فقط بلغ 1721 حالة في أول أيام التشريق.

وأوضحت أن الإجهاد الحراري، هو ردة فعل الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط عند البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن الحارة.

وبينت “الصحة” أن من أعراض الإجهاد الحراري الصداع، الغثيان، الدوخة، الضعف، التهيج، العطش، التعرق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقلة إنتاج البول.

 

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