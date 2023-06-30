الأرصاد: الطقس صحو على مكة ومنى أكثر الأيام ارتفاعًا في درجات الحرارة بالرياض حاجة جزائرية منومة : نشعر بالأمان وين نروح تفويج مثالي للحجاج في منشأة الجمرات ثاني أيام التشريق المسجد الحرام جاهز لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع الأرصاد: أمطار رعدية وتدني الرؤية على 5 مناطق الجوازات تتحقق من هوية المنومين والتائهين في موسم حج 1444 وزير الداخلية يدشن عدة مقار تابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة مورينيو يرفض 30 مليون يورو من الهلال صفقة تبادلية نارية بين الهلال والاتحاد
عبرت حاجة جزائرية منومة في مستشفى منى الجسر عن مشاعرها، خلال موسم حج 1444هـ والخدمات المقدمة لها خلال أداء النسك وبعد دخولها المستشفى بكلمات بسيطة لكنها معبرة في معانيها.
وقالت الحاجة وهيبة: إنها تشعر بالأمان في كل مكان في مكة المكرمة، وكان الأمن والأمان هو أكثر ما لفت انتباهها في موسم حج 1444هـ، وأشادت بالخدمات المقدمة لها وحسن المعاملة من قبل الجميع.
وأشارت الحاجة الجزائرية إلى أنها تعرضت للسقوط أثناء استعدادها لرمي الجمرات وغابت عن الوعي، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأفاد الدكتور حسين العبدلي، أحد أفراد الطاقم الطبي، أن الحاجة وهيبة تعرضت لإجهاد حراري شديد، وتم استقبالها في الطوارئ وتنويمها في قسم الباطنة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتماثلت للشفاء.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت يوم أمس أن أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم فقط بلغ 1721 حالة في أول أيام التشريق.
وأوضحت أن الإجهاد الحراري، هو ردة فعل الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط، عادة من خلال التعرق المفرط عند البقاء لفترة طويلة تحت أشعة الشمس وفي الأماكن الحارة.
وبينت “الصحة” أن من أعراض الإجهاد الحراري الصداع، الغثيان، الدوخة، الضعف، التهيج، العطش، التعرق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وقلة إنتاج البول.
فيديو | "نشعربالأمان في مكة".. الحاجة "وهيبة" جزائرية الجنسية تم نقلها إلى مستشفى منى إثر تعرضها لضربة شمس
التفاصيل مع مراسلنا عبد الله القرني#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/1chhBRQ8Fe
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 30, 2023