حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية

استوقفت د. نادية إحدى الحجاج من السودان الشقيق مراسل الإخبارية لإيصال رسالتها لقيادة المملكة.

رسالة لقيادة السعودية

وقالت الحاجة نادية، نعجز عن الشكر لقيادة المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقالت كل الشكر لقيادة المملكة على ما قدموه لنا وما قدموه للسودان، وكل الشكر لرجال الأمن في كل مكان في الحرمين الشريفين لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

رمي الجمرات

يواصل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى “جمرة العقبة”.