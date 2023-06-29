Icon

حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية Icon رفع 68 ألف طن نفايات منذ بداية شهر ذي الحجة Icon سواعد الأبناء .. عنوان لبر الوالدين في الحج Icon لقطات من رمي الجمرات أول أيام التشريق Icon من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103 Icon حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول في دورة الضباط Icon شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود Icon عجل يقفز من فوق عمارة في مصر Icon مفتي طاجيكستان يثمن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استوقفت د. نادية إحدى الحجاج من السودان الشقيق مراسل الإخبارية لإيصال رسالتها لقيادة المملكة.

رسالة لقيادة السعودية

وقالت الحاجة نادية، نعجز عن الشكر لقيادة المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

قد يهمّك أيضاً
جدة تحتضن كأس العالم للأندية في ديسمبر

جدة تحتضن كأس العالم للأندية في ديسمبر

قيادات أمن الحج تستعرض خطط موسم الحج اليوم في مؤتمر صحفي

قيادات أمن الحج تستعرض خطط موسم الحج اليوم في مؤتمر صحفي

وقالت كل الشكر لقيادة المملكة على ما قدموه لنا وما قدموه للسودان، وكل الشكر لرجال الأمن في كل مكان في الحرمين الشريفين لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

رمي الجمرات

يواصل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى “جمرة العقبة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمكافحة كورونا
العالم

سرقة 400 مليار دولار من المساعدات الأمريكية...

العالم
استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل 45 كم/ساعة
السعودية اليوم

استمرار الأحوال الجوية المتقلبة وسرعة الرياح تصل...

السعودية اليوم
صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا
السعودية اليوم

صادرات الديزل السعودي تحقق أعلى مستوى عالميًا

السعودية اليوم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر صديقه فدُفن بجواره
غرائب

قصة مؤثرة لمصري مات خلال تجهيز قبر...

غرائب
واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو
العالم

واشنطن تعلق على هجوم المسيرات الأوكرانية على...

العالم
تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية
السعودية اليوم

تعداد السعودية 2022 الأعلى شمولية لرسم السياسات...

السعودية اليوم
لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد
الرياضة

لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال...

الرياضة