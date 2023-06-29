حاجة سودانية توجه رسالة لقيادة السعودية رفع 68 ألف طن نفايات منذ بداية شهر ذي الحجة سواعد الأبناء .. عنوان لبر الوالدين في الحج لقطات من رمي الجمرات أول أيام التشريق من كردستان الحاجة رابعة تحج حجتها الأولى في عمر الـ 103 حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول في دورة الضباط شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود عجل يقفز من فوق عمارة في مصر مفتي طاجيكستان يثمن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج
استوقفت د. نادية إحدى الحجاج من السودان الشقيق مراسل الإخبارية لإيصال رسالتها لقيادة المملكة.
وقالت الحاجة نادية، نعجز عن الشكر لقيادة المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وقالت كل الشكر لقيادة المملكة على ما قدموه لنا وما قدموه للسودان، وكل الشكر لرجال الأمن في كل مكان في الحرمين الشريفين لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.
يواصل ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة.
ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى “جمرة العقبة”.
فيديو | د.نادية علي من السودان تستوقف مراسل #الإخبارية لإيصال رسالتها لقيادة المملكة #بسلام_آمنين pic.twitter.com/4lQ7MBIvof
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 29, 2023