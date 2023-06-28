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الحجاج يواصلون رمي جمرة العقبة

حاجة عراقية تعبر عن مشاعرها بالدموع: ربيت واعتنيت بأخي والآن يحقق حلم حياتي

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
حاجة عراقية تعبر عن مشاعرها بالدموع: ربيت واعتنيت بأخي والآن يحقق حلم حياتي
المواطن - فريق التحرير

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أعربت حاجة عراقية تدعى رابحة عن سعادتها الغامرة بأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرة إلى أن حلم حياتها تحقق بزيارة بيت الله الحرام وأداء الحج.

قصة مؤثرة

وروت رابحة قصتها متأثرة بالدموع خلال لقاء لها مع قناة الإخبارية من مشعر منى، حيث يرمى الحجاج جمرة العقبة اليوم، أن أخيها تعرض لحادث قبل 30 عاماً وسبب له إعاقة ومنذ ذلك الحين هي من تتولى شأنه وتقوم على رعايته.

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ولفتت رابحة إلى أن أخيها أكثر شخص داعم لها، ورد لها الجميل بهدية الحج، حيث إنه هو من جمع المال وساعدها حتى تحقق حلمها التي كانت تعيش من أجل تحقيقه.

رمي الجمرات

بدأت جموع ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى “جمرة العقبة” بسبع حصيات، وشهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وتابعت وكالة الأنباء السعودية تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع بحمد الله في طوابق جسر الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والنظافة والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

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