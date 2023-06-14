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أشاد بكرم الضيافة وسهولة أداء العبادات

حاج أمريكي: أجمل ما أراه هنا وحدة المسلمين وتكاتفهم

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
حاج أمريكي: أجمل ما أراه هنا وحدة المسلمين وتكاتفهم
المواطن - فريق التحرير

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أكد الحاج الأمريكي محمد عالمين، عن سعادته واندهاشه برؤية الكعبة، مشيدًا بما رآه من وسائل راحة أثناء أدائه للعبادات وما يلقاه من كرم الضيافة في كل مكان ذهب إليه في السعودية.

وأضاف في حديثه لـ “قناة الإخبارية”، أنه ظل يصلي لمدة 15 عامًا باتجاه الكعبة ولكنه برؤيتها شعر كأنه ولد من جديد، فبعد أدائه للحج وعودته عدة مرات لأداء العمرة قرر أن يكون منزله هنا حيث يبعد 100 خطوة فقط عن المسجد.

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وأشار عالمين إلى أن أجمل ما رآه في السعودية هو وحدة وتكاتف المسلمين على الرغم من قدومهم من دول  وجنسيات وثقافات مختلفة

وأوضح عالمين أنه من الصعب ممارسة الشعائر الدينية في الولايات المتحدة، وذلك على خلاف السعودية التي يتمتع فيها المسلمون بأداء عباداتهم بكل سهولة ويسر.

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