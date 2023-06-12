حاج تركي يزور مكة لأول مرة في حياته بعد انتظار 13 عامًا

أجواء إيمانية مقرونة بدموع الفرح ودعاء الأهل والأقارب، هي الحالة التي سادت على الحجاج الأتراك المغادرين لأداء فريضة الحج.

وقالت حاجة تركية في تقرير لقناة الإخبارية: منّ الله عليّ بالحج أنا وزوجي بعد انتظار 13 عامًا، فهي فرحة كبيرة.

وتواصل مبادرة طريق مكة تقديم الخدمات لمستفيديها من حجاج جمهورية تركيا، وتقديم خدماتها بكل يسر وسهولة، ابتداءً من مغادرتهم بلدهم حتى وصولهم إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

مبادرة طريق مكة

وتنفذ مبادرة طريق مكة وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.