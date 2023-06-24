طريقة حجز موعد لسبيل زمزم بالمسجد النبوي حاج تونسي: السعودية تتفوق عالميًا بالتنظيم المدهش والدقيق للحج مانشستر سيتي يوافق على رحيل برناردو سيلفا ضبط مخالفين لنظام الأمن ومقيمين لترويجهم الشبو بجدة قائد فاغنر طباخ بوتين المتمرد على الجيش الروسي الأحساء تسجل درجة الحرارة الأعلى اليوم في السعودية برشلونة يهنئ ميسي بعيد ميلاده الـ 36 حريق في وادي نمار بالرياض تفاصيل وظائف جامعة جازان وشروط التقديم البيئة تدعو الحجاج إلى ارتداء إحرامات مصنوعة من أقمشة قابلة للتدوير
قال الحاج محمد رازي زين العابدين عباس مؤسس ورئيس المنتدى المشترك السعودي التونسي إنه “لو اجتمعت مئات الدول لن تنجح في مثل هذا التنظيم الرائع الخاص بالحج، فالسعودية تفتخر أن تدعو لهذه الدعوة، وفخر للمسلمين أن يلبوا الدعوة”.
وأضاف الحاج التونسي، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لـ الحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اتسم بالتنظيم المدهش الدقيق، حتى في إيصال المعلومات منذ الإبلاغ بالاستضافة حتى وصولهم.
وأعرب عباس عن شكره للقيادة الرشيدة على هذه الدعوة الكريمة، لافتًا إلى أنه تم استقبالهم بطريقة رائعة تنم عن الحفاوة والفرحة والترحاب بقدومهم مع تقديم ماء زمزم والقهوة السعودية والتمر، في تعبير عن الكرم والاحتفاء بهم كضيوف، فضلًا عن الحرص على مدار الـ 24 ساعة على تقديم الخدمات والمساعدة في تنظيم دقيق متقن.
وأشار إلى أن الكل متشوق ويركز على أداء الطاعات من ذكر وتلاوة والذهاب إلى الحرم وسط سماع أصوات التلبية في كل مكان تذهب إليه، فضلًا عن مشاعر التسامح والبشاشة خلال لقاء الحجاج فيما بينهم.