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خلال استضافته ببرنامج ضيوف خادم الحرمين

حاج تونسي: السعودية تتفوق عالميًا بالتنظيم المدهش والدقيق للحج

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
حاج تونسي: السعودية تتفوق عالميًا بالتنظيم المدهش والدقيق للحج
المواطن - فريق التحرير

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قال الحاج محمد رازي زين العابدين عباس مؤسس ورئيس المنتدى المشترك السعودي التونسي إنه “لو اجتمعت مئات الدول لن تنجح في مثل هذا التنظيم الرائع الخاص بالحج، فالسعودية تفتخر أن تدعو لهذه الدعوة، وفخر للمسلمين أن يلبوا الدعوة”.

وأضاف الحاج التونسي، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لـ الحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اتسم بالتنظيم المدهش الدقيق، حتى في إيصال المعلومات منذ الإبلاغ بالاستضافة حتى وصولهم.

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استقبال الحجاج بحفاوة وفرحة

وأعرب عباس عن شكره للقيادة الرشيدة على هذه الدعوة الكريمة، لافتًا إلى أنه تم استقبالهم بطريقة رائعة تنم عن الحفاوة والفرحة والترحاب بقدومهم مع تقديم ماء زمزم والقهوة السعودية والتمر، في تعبير عن الكرم والاحتفاء بهم كضيوف، فضلًا عن الحرص على مدار الـ 24 ساعة على تقديم الخدمات والمساعدة في تنظيم دقيق متقن.

جهود السعودية

وأشار إلى أن الكل متشوق ويركز على أداء الطاعات من ذكر وتلاوة والذهاب إلى الحرم وسط سماع أصوات التلبية في كل مكان تذهب إليه، فضلًا عن مشاعر التسامح والبشاشة خلال لقاء الحجاج فيما بينهم.

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