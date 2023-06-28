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استمرار الحجاج في رمي جمرة العقبة في مشعر منى

حاج سوداني: ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
حاج سوداني: ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم
المواطن - فريق التحرير

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أعرب حاج سوداني عن سعادته وفخره بما تقدمه الحكومة السعودية من خدمات للحجاج، مؤكدًا أن ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم.

جهود عظيمة

وقال الحاج خلال لقاء معه على قناة الإخبارية من مشعر منى، حيث يرمى الحجاج جمرة العقبة، إن ما رآه من خدمات تعجز عنه دول، والله العالم كله، لو وكلوهم بمهمة الحج لا يستطيع على هذه الجهود المبذولة، التي تقدمها السعودية.

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وأشار الحاج السوداني إلى الجهود السعودية المبذولة في تنظيم الحشود، وترتيبهم، وكذلك الجهود الأمنية، إن كل الجهود المبذولة بأكمل وجه بفضل الله ثم الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، ثم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

خطط تشغيلية

وتأهبت منشآت الجمرات في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لرمي الجمار بتفويج منظم أُعدت له خطط ومشروعات مرافق وتهوية وتكييف وصيانة وخدمات مرافق لمزيد من الراحة والتيسير على الحجيج في أداء المناسك.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

 

 

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