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أحد المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين

حاج سوري: محبة السعوديين أحد مكاسب رحلة الحج

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
حاج سوري: محبة السعوديين أحد مكاسب رحلة الحج
المواطن - فريق التحرير

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بعبارة تملئها العفوية والامتنان أكد الحاج منذر أحمد من سوريا وهو أحد المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، أن من أهم المقاصد التي حققتها رحلة المناسك محبة الشعب السعودي لحجاج بيت الله الحرام من كافة العالم الإسلامي.

حفاوة الاستقبال

وأشار في حديثه أن حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والخدمات الميسرة، جعلته يعيش حالة من الامتنان والعرفان، طوال رحلة الحج، فكل ما تم تقديمه لهم كان الأفضل، حتى الحافلات المعنية بتنقلاتهم كانت موديل العام الحالي، ومع هذا سوف يحمل معه أعظم شيء لأهله وكل من يعرفهم في بلده الأم سوريا، وهي ” المحبة التي وجدها هنا للشعب السوري في قلوب إخوانهم بالمملكة “.

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وأضاف أن الجميع في سوريا متلهف لمعرفة كل تفاصيل رحلة الحج ، ويتواصلون مع كل من حج هذا العام، من أجل نقل الصورة الكاملة لهم، لذلك الجميع هنا مشغولون بالرد عليهم، وإرسال كافة التفاصيل من صور وفيديوهات لها الأثر البالغ عليهم، وفي الختام شكر الحاج منذر خادم الحرمين الشريفين على الاستضافة وكل ما يقدم لهم فيها من خدمات.

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