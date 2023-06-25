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مع توفير المكان لإقامة الدروس الدينية

حاج كازاخستاني يستثمر برنامج خادم الحرمين في تعزيز لغة القرآن

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
حاج كازاخستاني يستثمر برنامج خادم الحرمين في تعزيز لغة القرآن
المواطن - فريق التحرير

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الحاج جينس حبيب الله من دولة كازاخستان يرى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرصة سانحة لتعزيز جانب زيادة تعلم تشريعات الدين الإسلامي واللغة العربية – لغة القرآن الكريم، خصوصًا أن ضيوف خادم الحرمين الشريفين يحظون بالعناية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وما توفره من وسائل مساعدة على ذلك.

وقال حبيب الله: “أنا أحمل درجة الماجستير من جامعة الأزهر الشريف في مصر وأعمل إمامًا لمسجد في مدينة ألماتي بدولة كازاخستان، وأنا حاليًا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين، وتحقيقًا لحديث الرسول صل الله عليه وسلم (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)؛ قررت أن أغتنم فرصة المكان والزمان وإقامة دروس تعلم اللغة العربية لضيوف دولة كازاخستان لتساعدهم على قراءة القرآن الكريم بالشكل الصحيح، واستغلال وقت الفراغ بأمور تعود عليهم بالفائدة من خلال برنامج تعليمي مفيد، وقد أسهمت وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد في ذلك من خلال توفير القرآن الكريم والمكان المناسب لإقامة مثل هذه الدروس الدينية.

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سجود لله

وعبر الحاج جينس حبيب الله عن سعادته الغامرة بانضمامه إلى البرنامج لأداء مناسك حج هذا العام وقال: “لقد سجدت لله شكرًا عندما تلقيتُ اتصال السفارة لأخباري بانضمامي في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحج والعمرة”.

ورفع شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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