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محمد بن سلمان
لدوره في إرضاء المسلمين جميعًا وخاصة المصريين

حاج مصري: أول دعوة خصصتها للأمير محمد بن سلمان

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ صباحاً
حاج مصري: أول دعوة خصصتها للأمير محمد بن سلمان
المواطن - فريق التحرير

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خصص حاج مصري أول دعوة له من على جبل عرفات، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأنه أرضى المسلمين جميعًا.

ووجه الحاج المصري في حواره لـ “قناة الإخبارية” رسالة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مفادها ” الله يجبر بخاطرك” لأنه أرضى المسلمين جميعًا وخاصة الحجاج المصريين.

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توافد الحجاج لعرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

متابعة أمنية

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

 

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