حاج من كوت ديفوار: زيارة الحرمين الشريفين حلم يراودني منذ الصغر

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طالما كان يحلم الحاج محمد الأمين ديابي من جمهورية كوت ديفوار بزيارة الحرمين من طفولته وأن يؤدي فريضة الحج، وهذا العام تحقق حلمه وحلم جده أيضاً لزيارة الحرمين وأداء فريضة الحج ضمن مبادرة “طريق مكة” بعد تدشينها ولأول مرة هذه السنة في كوت ديفوار.
وأوضح الحاج الأمين لـ”وكالة الأنباء السعودية” أنه بعد اختيارهم لتأدية فريضة الحج مع جده، يحتفل الأهالي بذلك ويودعونهم وهم مسرورون بهذا الخبر.
وقبل رحيله قام الحاج الأمين ديابي بتأمين احتياجات أهله قبل سفره واطمئن عليهم، حامدًا اللهَ على ذلك بعد أن تحقق حلمه الذي يراوده منذ صغره، مؤكدًا أن الإجراءات التي قام بها في صالة المبادرة بالمطار كانت ميسرة وسريعة، مقدمًا شكره لحكومتي كوت ديفوار والمملكة على تنفيذ مبادرة “طريق مكة” التي اختصرت الوقت والجهد في وقت قياسي.