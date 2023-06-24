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حاج موريتاني: عندما اقتربت من الكعبة كأنه رُبط على لساني

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
حاج موريتاني: عندما اقتربت من الكعبة كأنه رُبط على لساني
المواطن - فريق التحرير

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كشف حاج موريتاني عن مشاعره بعد رؤيته الكعبة المشرفة للمرة الأولى في حياته مشيرًا إلى أن رؤية الكعبة في الواقع تختلف عن رؤيتها في التلفاز أو الجوال.

رؤية الكعبة

وقال الحاج الموريتاني إنه لا يقدر على أن يصف ما شعر به فور رؤية الكعبة فكأنما ربط على لسانه ولم يجد إلا الدعاء يلجأ به إلى الله عز وجل أن يتقبل منه.

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وحول رهبة الموقف قال إنه في السابق كان يرى الكعبة في التلفاز أو الجوال لكن الآن هي أمامك لا تبعد سوى أمتار قليلة وهذا في حد ذاته موقف رهيب.

استمرار توافد الحجاج

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1,626,500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 / 12/ 1444هـ الموافق 23 / 6 / 2023م.

وأوضحت الجوازات أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج السعودية عبر المنافذ الجوية (1,559,053) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (240,137) حاجاً، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (60,617) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (6,830) حاجاً.

 

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