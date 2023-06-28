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عند أقدام الجبل تراصت الخيام وامتدت عبر الوادي

حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
حاج ياباني يصف الخيام قبل 83 عامًا: أزهار بيضاء تطفئ لهيب الصيف
المواطن - واس

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” أزهار بيضاء في حقل واسع “.. وصف أطلقه الرحالة الياباني المسلم “تاكيشي سوزوكي” على منظر الخيام في جبل عرفات ووادي “منى” خلال حج عام 1361 هـ لكنه في الوقت نفسه ،استدرك” الخيام الصغيرة تجنبنا ضوء الشمس المباشر فقط، لكنها لا تمنع عنا الحرارة المحرقة” .

ثم يصف المنظر ” على قمة جبل الرحمة آلاف الحجاج، وعند أقدام الجبل تراصت الخيام وامتدت عبر الوادي .. كانت الخيام مختلفة الأحجام، ما بين كبيرة وصغيرة، وأشكالها متنوعة، وفي أعلى كل خيمة راية، علامة لكل جماعة من الحجيج” .

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“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات

“لبيك اللهم لبيك” تجمع أفئدة الحجيج في مشعر عرفات

الأزهار البيضاء

منظر” الأزهار البيضاء” – حسب وصف سوزوكي – يتكرر هذه الأيام بعد أكثر من ثمانية عقود ، لكن بشكل مختلف ، فعلى مساحة تزيد على 26 كيلومترا مربعا في مشعري عرفات ومنى وقف أكثر من مليون وثمانمائة بأرديتهم البيضاء التي ترمز إلى النقاء الروحي والتحلل من كل ملذات الدنيا، مستظلين بعشرات الآلاف من الخيام البيضاء العصرية المجهزة بأحدث معدات التكييف وجميع وسائل الراحة والسلامة ، فلم تعد الحرارة المحرقة عبئا على الحجاج الذين تفرغوا للذكر والدعاء والتضرع لله.

وإن قرر الحاج مغادرة مخيمه المكيف والمريح والتنقل بين المشاعر المقدسة ، فلن تكون الحرارة التي وصلت إلى 46 درجة وقت الظهيرة عائقا كبيرا أمامه ، فمراوح الرذاذ التي زرعت في كل مكان تسهم بشكل كبير في تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة حيث تعمل لمدة تزيد على 12 ساعة يوميًا .
يذكر أن المشاعر المقدسة شهدت هذا العام إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتطوير مقرات إسكان الحجاج بزيادة وسائل التقنية الحديثة والأسرة المريحة والخدمات التي تتوافق مع النقلات النوعية التي تشهدها مشروعات خدمة الحجيج .

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