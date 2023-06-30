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حاج يرمي الجمرات على طريقة ضربات الجزاء

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
حاج يرمي الجمرات على طريقة ضربات الجزاء
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو قيام حاج برمي الجمرات بطريقة خاصة تشبه إلى حد كبير طريقة تسديد ركلات الجزاء التي يتابعها الجمهور بكل شغف.

طريقة ملفتة

وبحسب المقطع الذي بثته قناة العربية يقوم الحاج بالرجوع إلى الخلف عدة خطوات ثم يركض مسرعًا نحو الأمام ثم يسدد الرمية ويعيد الكرة في كل مرة يرمي فيها الجمرات.

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وقد أثار تصرف الحاج انتباه العديد من ضيوف الرحمن الذين ظلوا يراقبونه في كل رمية فيما رفع البعض هواتفهم لتسجيل تلك اللحظة.

رمي الجمرات

يأتي هذا فيما يواصل آلاف الحجاج في اليوم الثاني من أيام التشريق التدفق على مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

خطة التفويج

وقد تمت عملية التفويج بسلاسة وسهولة، وأبدى الحجاج التزامًا كبيرًا بخطة التفويج وتنفيذ التعليمات الأمنية لضمان سهولة الحركة وعدم التكدس أو التدافع، حيث قامت الجهات المختصة بتوزع الحجاج بشكل دقيق على الأدوار، كما التزمت الحملات بخطة تنفيذية منظمة للتفويج بنسبة التزام تصل إلى 98%.

 

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