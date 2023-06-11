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بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا

حارس مانشستر سيتي يحلق شارب مذيع برازيلي !

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٧ مساءً
حارس مانشستر سيتي يحلق شارب مذيع برازيلي !
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، وهو يحلق شارب مذيع برازيلي على الهواء مباشرة بعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمس بين مان سيتي وإنتر ميلان الإيطالي.

وقام إيدرسون بحلق شارب المذيع البرازيلي بعد فوز حارس مان سيتي بالرهان وهو تتويج فريقه بالبطولة، بينما كان المذيع البرازيلي توقع فوز الإنتر بالبطولة.

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وقدم إيدرسون حارس السيتي أداء مميزًا وساهم في فوز فريقه بالبطولة للمرة الأولى في تاريخ النادي.

نجوم مانشستر سيتي يسيطرون على التشكيلة المثالية

وفي وقت سابق، كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وجاء التشكيل المثالي للبطولة مكونًا من: “كورتوا، ووكر، روبن دياز، ستونز، رودريجو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، هالاند من مانشستر سيتي، فينسيوس جونيور من ريال مدريد وباستوني ودي ماركو من إنتر ميلان”.

وكان مان سيتي حقق اللقب أمس وذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد، حيث سجل الهدف اللاعب الإسباني رودريجو في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.

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