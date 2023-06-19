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لمن صدرت لهم نتائج الأهلية

حاسبة حساب المواطن 1444 تتيح مبلغ دفعة يوليو

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٣ مساءً
حاسبة حساب المواطن 1444 تتيح مبلغ دفعة يوليو
المواطن - سعد البحيري

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توفر حاسبة حساب المواطن 1444 إمكانية الاستعلام عن مبلغ الدعم الشهري المخصص للمستفيدين من الدفعة 68 من الدعم المقرر صرفها في شهر يوليو المقبل وتواصل الحاسبة التقديرية تقديم خدمة الاستعلام عن مبلغ الدعم سواء للمسجلين في البرنامج وصدرت لهم نتائج الأهلية أو أولئك الذين يرغبون في تسجيل حساب المواطن كمستفيد جديد أول مرة.

موعد حساب المواطن

ومن المقرر إيداع مخصص شهر يوليو في حسابات المستفيدين في الساعات الأولى من يوم 10 يوليو المقبل ويستمر الدعم طوال اليوم أو حتى اكتمال عملية الإيداع، مع العلم أنه لا يجوز للبنوك الحسم من مبلغ حساب المواطن أو الحجز عليه لوفاء الديون المستحقة على المستفيد وفي حال وجود نقص في المبلغ يتم التواصل مع البنك للاستفسار أو مع رقم حساب المواطن أو خدمة المستفيدين في البرنامج.

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حاسبة حساب المواطن 1444

ويمكن الاستفادة من حاسبة حساب المواطن 1444 لمعرفة مبلغ الدعم المستحق في الدورة القادمة من خلال ما يلي:

  • الدخول على موقع حساب المواطن.
  • اختر حاسبة الدعم التقديرية.
  • قم بتعبئة الحقول المطلوبة بدقة.
  • يجب تطابق بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة مع البيانات المسجلة في النظام عند تسجيل حساب المواطن أول مرة.
  • يتم الضغط على كلمة احسب لبيان الدعم التقديري المستحق.
  • في حال وجود اختلاف في مبلغ حساب المواطن عن المبلغ الظاهر في حاسبة الدعم التقديرية يمكن رفع اعتراض على مبلغ الدعم.

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