حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة

أعلن حاكم إقليم دارفور الواقع غربي السودان الإقليم منطقة منكوبة، مشيرًا إلى تعرض المدنيين في كُتم والجنينة لانتهاكات مروعة.

وفي وقت سابق، نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع، وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: القوات المسلحة تؤكد أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين.

اشتباكات عنيفة

واندلعت صباح اليوم، اشتباكات عنيفة في أحياء جنوبي الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقال شهود عيان، لموقع سكاي نيوز، إن منطقة المهندسين وبعض أحياء أم درمان القديمة علاوة على أحياء في جنوب الخرطوم شهدت قتالًا عنيفًا، مساء السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استخدمت فيه المدفعية إلى جانب الأسلحة الخفيفة.

وأكد صحفيون أن مدينة كُتم في شمال دارفور، عرفت أيضا مواجهات أسفرت عن مقتل مدنيين.

السيطرة على المتحف القومي

والسبت، أعلنت نائبة مدير إدارة المتاحف في السودان إخلاص عبد اللطيف، أن قوات الدعم السريع سيطرت على المتحف القومي في الخرطوم، وسط مخاوف على سلامة القطع الأثرية المهمة بما في ذلك المومياوات، وسط الحرب الدائرة.

وقالت إن عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالا مع الجيش منذ أسابيع، دخلت المتحف، الجمعة، وحثت على حماية تراث البلاد.