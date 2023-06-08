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منها إذا كانت السرعة أقل من المعدل المسموح

حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت الإدارة العامة للمرور، 5 حالات التي تُلزم قائد المركبة بالبقاء على أقصى الجانب الأيمن في أثناء القيادة في الطرقات.

وأضافت الإدارة، عبر موقع تويتر، أن تلك الحالات تشمل وجود منتفع آخر سيتجاوز الطريق، أو إذا كانت السرعة أقل من المعدل المسموح به، أو كان قائد المركبة سينعطف على طريق آخر على يمينه.

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ولفتت إلى أن الحالات التي تُلزم قائد المركبة بالبقاء على أقصى الجانب الأيمن تشمل أيضًا حالة عدم وضوح الرؤية على الطرق أو مقابلة مركبة أخرى قادمة من اتجاه معاكس.

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