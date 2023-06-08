مبادرة لتسهيل حصول زوار المسجد النبوي على ماء زمزم وفاة مؤسفة لرياضية جزائرية حالات تلزم قائد المركبة بالبقاء أقصى الأيمن أثناء القيادة طائرة تهبط اضطراريًّا بالأراضي الروسية أُثناء رحلتها لأميركا هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية توقعات بتصحيح جديد لأسعار العقار في السعودية سفارة البحرين لدى الخرطوم تتعرض للاقتحام والتخريب جماهير الهلال تطالب بالتعاقد مع جوندوجان لحظة القبض على 3 مروجين للمخدرات بتبوك مايك بنس يشن هجومًا لاذعًا ضد ترامب بأول خطاب انتخابي
كشفت الإدارة العامة للمرور، 5 حالات التي تُلزم قائد المركبة بالبقاء على أقصى الجانب الأيمن في أثناء القيادة في الطرقات.
وأضافت الإدارة، عبر موقع تويتر، أن تلك الحالات تشمل وجود منتفع آخر سيتجاوز الطريق، أو إذا كانت السرعة أقل من المعدل المسموح به، أو كان قائد المركبة سينعطف على طريق آخر على يمينه.
ولفتت إلى أن الحالات التي تُلزم قائد المركبة بالبقاء على أقصى الجانب الأيمن تشمل أيضًا حالة عدم وضوح الرؤية على الطرق أو مقابلة مركبة أخرى قادمة من اتجاه معاكس.