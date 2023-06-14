حالة الطقس المتوقعة في مكة والمدينة خلال موسم الحج

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن الحالة المناخية السائدة في موسم الحج، على كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، شاملاً درجات الحرارة وهطول الأمطار وسرعة الرياح.

ونشر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف عن درجات الحرارة المتوقعة وسرعة الرياح في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الحالة المناخية في مكة المكرمة

ـ حار جاف نسبياً خلال النهار مائل للاعتدال ليلاً.

ـ يكون معدل درجات الحرارة العظمى (43.6م)، ومعدل درجات الحرارة الصغرى (29.6م).

ـ معدل سرعة الرياح ما بين 4 – 10 كم/س، باتجاه شمالي إلى شمالي غربي.

ـ تنشط الرياح أحياناً لتثير الغبار والأتربة، مؤدية إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

أرقام قياسية مسجلة

أعلى درجة حرارة مسجلة في مكة: 51 في 30 يونيو 2014

أقل درجة حرارة مسجلة في مكة: 21 في 27 يونيو 2014.

أعلى كمية أمطار يومية مسجلة في مكة: 1.6 ملم في 17 يوليو 2010.

أعلى سرعة رياح مسجلة في مكة: 48 كلم في الساعة بالاتجاه الشرقي يوم 21 يونيو 2019.

الحالة المناخية في المدينة المنورة

ـ حار جاف نسبياً خلال النهار ومائل للاعتدال ليلاً.

ـ يكون معدل درجات الحرارة العظمى (43.0م)، ومعدل درجات الحرارة الصغرى (29.3م).

ـ معدل سرعة الرياح 12 كم/س باتجاه غربي إلى شمالي غربي.

ـ تنشط الرياح أحياناً لتثير الغبار والأتربة مؤدية إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

أرقام قياسية بالمدينة

أعلى درجة حرارة مسجلة في المدينة: 48.4 في 13 يوليو 2010.

أقل درجة حرارة مسجلة في المدينة: 19.7 في 15 يوليو 2010.

أعلى كمية أمطار يومية مسجلة في المدينة: 19.7 ملم في 15 يوليو 2010.

أعلى سرعة رياح مسجلة في المدينة: 83 كم في الساعة بالاتجاه الغربي يوم 17 يوليو 2019.