حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يبدؤون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

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توجّه ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج، اليوم ثاني أيام عيد الأضحى المبارك -أول أيام التشريق- إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث.
ويبدأ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعاً للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
وأشادوا بمنظومة الخدمات المتكاملة والتسهيلات التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحج والعمرة والزيارة، التي كان لها بالغ الأثر في تمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة والتفرغ للذكر والدعاء.