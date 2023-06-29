كلية الملك فهد الأمنية تعلن موعد القبول في دورة الضباط شؤون الحرمين تستقبل حجاج بيت الله الحرام بالحلوى والورود عجل يقفز من فوق عمارة في مصر مفتي طاجيكستان يثمن للقيادة استضافته ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج طقس صحو على مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة 1098 إصابة بالإجهاد الحراري بين ضيوف الرحمن سحب رعدية ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير بوتافوجو تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى.
ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).
ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدًا) قبل غروب الشمس، متوجهًا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.
وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.
#فيديو_واس | حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق.
#واس_حج44 | #بسلام_آمنين#واس_عام pic.twitter.com/NnrJKjGSqb
— واس العام (@SPAregions) June 29, 2023