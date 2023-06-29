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مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى

حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ مساءً
حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق
المواطن - فريق التحرير

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يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات في أول أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى.

أول أيام التشريق

ويتوجه الحجاج في أيام التشريق إلى منطقة الجمرات ويرمون الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى (جمرة العقبة).

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رمي الجمرات الثلاث

ويبيت الحاج ليالي التشريق في منى، ويجوز للمتعجل أن يغادر يوم 12 من ذي الحجة (غدًا) قبل غروب الشمس، متوجهًا إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع.

وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال يوم النحر؛ إذ رموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى ثم طافوا بالبيت العتيق وتحللوا من الإحرام.

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