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سألوا الله عز وجل أن يتقبل حجهم ودعاءهم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
المواطن - فريق التحرير

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بدموع الشوق والرجاء، رفع حجاج بيت الله أكُفهم لخالقهم، في أول أيام التشريق، سائلين المولى عز وعجل أن يتقبل منهم حجهم وأن يرحمهم في هذه الأيام المباركات.

رمي الجمرات

وتوجه حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس ثاني أيام عيد الأضحى المبارك – أول أيام التشريق – إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.

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وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج بفضل الله تعالى ثم بجاهزية مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى.

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