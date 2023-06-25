حجاج سودانيون يكشفون تفاصيل رحلة الـ4 أيام للوصول لبيت الله الحرام

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أعربت حاجة سودانية عن سعادتها وفرحتها التي لا تقدرها بوصولها إلى بيت الله الحرام، مؤكدة أنها لا تزال في حلم حتى هذه اللحظة.
وقالت الحاجة السودانية في تصريحات لصحيفة “المواطن“، إنها فقدت الأمل في الذهاب إلى رحلة الحج، لكن من فضل الله اتصلوا في آخر لحظة يؤكدون موعد السفر والتحرك من ولايتها النيل الأبيض، حيث أخذت رحلتها بالطريق 4 أيام، وفي البحر 20 ساعة، لتصل إلى جدة فجر الجمعة ثم مكة المكرمة.
فيما ذكر حاج سوداني مقيم في النيجر، أنه كان من المفترض أن يذهب إلى السودان لقضاء إجازته مع أبنائه، لكن لظروف الحرب لم يستطع السفر، ليتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج.
ووجه الشكر لحكومة المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والترحاب الجيد بهم، مشيدًا بقرار إلغاء الضوابط الصحية الخاصة بفيروس كورونا.